Ärzteversorgung im Altkreis Renninger Kinderarzt hört auf

Der wachsende Ärztemangel außerhalb der großen Städte ist ohnehin ein immer weiter wachsendes Problem. In Renningen wird es noch mal prekärer dadurch, dass die Kinderärzte weder in Leonberg noch in Weil der Stadt Kapazitäten haben, um Kinder aus Renningen aufzunehmen. Gleichzeitig laufen die Bauarbeiten für das nächste Renninger Baugebiet, das erneut viele Familien mit Kindern in den Ort bringen wird.