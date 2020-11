Kinderbetreuung in Rutesheim Es gibt jetzt auch einen Waldkindergarten

Motorik und Selbstständigkit stehen oben auf der Agenda

Als Träger für den Waldkindergarten hat der Gemeinderat die co.natur gGmbH gewählt, die früher als Verein Naturkinder Flacht fungierte. Deren Geschäftsführerin Evelyn Quass zeigt sich erfreut, als Träger eingesetzt worden zu sein. „Im pädagogischen Konzept der Lerchenwichtel wird viel Wert auf Motorik und Selbstständigkeit gelegt und besonders letztere bewerten die Schulen bei unseren Kinder sehr hoch“, erklärt Evelyn Quass. Umweltbewusstsein, was einen umgibt, die Wertschätzung gegenüber der Natur und Tieren – all das spiele eine große Rolle. „Trotzdem wird ganz regulär am Orientierungsplan des Landes gearbeitet, wie in anderen Kindergärten auch“, sagt die Geschäftsführerin des Trägers. Auch Vorschule wird angeboten.

Geöffnet hat der Kindergarten von 7.30 bis 13.30 Uhr. Angelegt ist er für eine Gruppe von 20 Kindern. Sieben sind bereits in der Eingewöhnungsphase. „Aber das Interesse ist groß“, weiß die Leiterin Friederike Kühn, die auch dem Waldkindergarten in Heimsheim vorsteht. Ihr zue Seite stehen in Rutesheim die Erzieherinnen Birgit Beutelspacher und Vanja Bleihalter sowie Erzieher Bennet Kirschner.

Die Personalkosten sind hoch

Die Kosten betragen laut Haushaltsplan des Waldkindergartens im Jahr 2021 etwa 270 000 Euro, davon sind 250 000 Euro Personalkosten. „Der Grund für diese höheren Kosten liegt darin begründet, dass der Personalschlüssel für nur eine Gruppe und zudem im Wald erheblich höher ist“, erläutert Martin Killinger. Die Personalkosten für eine Kindertagesstätte mit mehreren Gruppen und denselben Öffnungszeiten betragen etwa 130 000 Euro für eine Gruppe mit 25 Plätzen.

Dafür seien die Investitions- und Gebäudekosten für eine Kita wesentlich höher. „Ein Kindergarten-Neubau kostet inzwischen etwa eine Millionen Euro pro Gruppe und das Grundstück kommt noch hinzu“, rechnet der Erste Beigeordnete vor. Die beiden Bauwagen des Waldkindergartens mit Terrasse und Einrichtungen haben rund 165 000 Euro gekostet.