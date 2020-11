Keine Berufsberatung in den Schulen Wenn die Zukunft noch ungewiss ist

Dienstreiseverbot für Mitarbeiter

An der Gemeinschaftsschule, an der alle Abschlüsse von der Hauptschule bis zum Abitur gemacht werden können, spielt die frühzeitige Berufsorientierung eine wichtige Rolle. Dabei verfüge die Schule über einen geeigneten Raum, in dem Einzelgespräche mit Schülern stattfinden können – der sich lüften und in dem sich genügend Abstand halten lässt. Dass derzeit keine Berufsberatung möglich ist, macht sie aber nicht den Mitarbeitern der Arbeitsagentur zum Vorwurf. „Ich weiß, sie würden gern kommen, aber sie dürfen nicht“, sagt sie. Aktuell gilt laut Agentur für Arbeit ein Dienstreiseverbot.