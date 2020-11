Berufsorientierung im Kreis Böblingen Beratung unter besonderen Bedingungen

Lesen Sie hier: Alle News zur Corona-Pandemie

Und wie sieht es seit den Ferien aus?

Da waren zwar wieder Veranstaltungen an den Schulen möglich, aber auch hier hatten wir noch Jugendliche ohne Anschlussperspektive, die wir bevorzugen mussten. Auch Einzelgespräche mit Schülern, die jetzt in den Abschlussklassen sind, wurden priorisiert. Da zahlreiche Betriebe und auch Behörden schon im Herbst keine Bewerbungen mehr für den Ausbildungsbeginn im Folgejahr annehmen.

Doch dann nahmen die Corona-Fälle wieder zu.

Ja. Wir hätten die Einzelberatungen sehr gerne auch nach den Herbstferien weitergeführt unter der Maßgabe, dass an den Schulen vor Ort ein gleichwertiges oder strengeres Hygienekonzept gilt. Die Bundesagentur für Arbeit ist, was den Gesundheitsschutz ihrer Mitarbeitenden angeht, sehr konsequent. Dass dies gut war, zeigt die Tatsache, dass sich bisher niemand in der Berufsberatung mit dem Covid 19-Virus infiziert hat. Unsere Berater und Beraterinnen betreuen jeweils mehrere Schulen im Landkreis und pendeln zwischen den Schulen auch innerhalb einer Woche. Aktuell führen wir alternative Konzepte ein, wie etwa Videoberatungen und Klassenvorträge per Video. Dies gelingt in vielen Fällen schon gut, wir mussten aber auch feststellen, dass es bis zum reibungslosen Echtbetrieb mitunter kein einfacher Weg ist.

Wo liegt das Problem?

Die technischen Hürden sind hoch. Die IT-Systeme sowohl in den Schulen als auch bei uns im Haus sind gut gesichert. Hier finden sich erst nach und nach Wege, eine Videoberatung durch zwei Firewalls hindurch möglich zu machen. Nicht immer sind die technischen Voraussetzungen kompatibel und wir haben auch kein W-Lan. Zudem ist der Datenschutz wichtig, steht aber manchmal einer pragmatischen Lösung im Wege.

Inwiefern?

Wegen der IT-Sicherheits- und Datenschutzproblematik können wir gegenwärtig nicht alle von den Schulen genutzten Portale wie Zoom, Microsoft-Teams und so weiter uneingeschränkt nutzen. Die IT-Abteilung unserer Zentrale arbeitet mit Hochdruck daran, sukzessive möglichst viele dieser Kanäle zugänglich zu machen. Aber es gibt auch Erfolge im Kreis Böblingen. Wir konnten im November schon an mehreren Schulen Videoberatungen durchführen. Aber leider funktioniert der eine technische Weg nicht zwangsläufig an allen anderen Schulen.

Unter welchen Bedingungen wird die Berufsorientierung vor Ort in den Schulen wieder möglich sein?

Aktuell gilt die Sperre für Außendienste bis Ende November analog den Regelungen der Bundes- und Landesregierungen. Sobald die Infektionszahlen soweit rückläufig sind, dass das Infektionsrisiko es zulässt, werden Außendienste wieder möglich.

Wie können sich Jugendliche jetzt über ihre berufliche Zukunft informieren?

Viele unserer Informationsangebote sind über die Internetseite Arbeitsagentur.de aufzurufen, mit Informationen zu Berufen und einem Selbsterkundungstool. Außerdem haben wir für die Berufsberatung im Kreis Böblingen eine Hotline eingerichtet unter der Nummer 0 70 31 / 21 35 90.