Weissach Die Suche nach dem Beruf ist kompliziert und wichtig

An der Wand hängen Firmenporträts, die die Vielfalt der Berufe darstellen. Die Gemeinde Weissach bewirbt dort zum Beispiel die Möglichkeit, auf dem praxisintegrierten Weg Erzieher zu werden. Die Schulsozialarbeiterin Domenica Walter kümmert sich in allen Klassen und Stufen um das Thema berufliche Orientierung. „Es ist toll, dass wir jetzt alle Materialien dafür gebündelt in einem Raum haben“, sagt sie. Zeitschriften liegen aus, dazu gibt es Laptops, mit denen die Schüler recherchieren und Bewerbungsschreiben üben können. Nebenan hat Walter ein eigenes Büro für die individuelle Beratung.

Den besonderen Fokus will sie dabei auf Ausbildungsberufe legen. Denn aus Verlegenheit gehen viele Gemeinschaftsschüler an die Berufsschule, um dort das Abi zu machen. „Wir würden uns wünschen, dass mehr Schüler eine Ausbildung machen“, sagt Walter.

Der Bürgermeister ist Schirmherr

Den Kontakt zur Strahlemann-Stiftung hat Weissachs Bürgermeister Daniel Töpfer (CDU) hergestellt. Er ist deshalb auch der Schirmherr des neuen Berufsorientierungsraums. Mit einem Schmunzeln auf den Lippen sagt der 31-Jährige bei der Eröffnung, dass die Entscheidung für einen Beruf bei ihm selbst schließlich auch noch nicht so lange her ist. „Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Schritt von der Schule in die Arbeitswelt einer der wichtigsten des Lebens ist.“ Bei der enormen Vielfalt an Möglichkeiten sei die entsprechende Förderung umso wichtiger.