Fasnet im Altkreis Auch eine Hexe weiß sich zu benehmen

Das Verkleiden stand auch im Vordergrund, als Andreas Beißwenger vor über 25 Jahren mit einigen Freunden am Leonberger Pferdemarktumzug teilnehmen wollte. Der liegt ja immer mitten in der Fasnet. Ein Weißnarr habe nicht gepasst, die örtlichen Necknamen wie Esel oder Schnecke auch nicht. Da wurde die Idee der Waldhexe geboren. „Das ist ja auch ein bisschen das Fasnachtsspiel. Keiner weiß, wer hinter der Maske steckt“, sagt der Hexenmeister.

„Habe ich die Maske auf, bewege ich mich anders“

Das sei das Spannende am Hexen­dasein, findet auch Alexandra Groth. „Sobald ich die Maske aufhabe, bewege ich mich anders“, sagt sie. Vor allem gehe es darum, in der Fasnet Spaß zu haben. Umzugsbesuchern das Gesicht mit Farbe zu bemalen oder den anderen Schnürsenkel und Haargummi zu klauen, das gehöre einfach dazu. „Ich habe noch nie einen Schnürsenkel mitgenommen“, protestiert Waldhexe Andreas. „Aber das Rollenspiel kannst du eigentlich nur am eigenen Ort richtig ausleben. Wenn du woanders zum Umzug bist, musst du Rücksicht nehmen. Du repräsentierst ja auch deine Stadt“, findet er. „Die schwäbisch-alemannische Fasnet ist nicht brav“, sagt Frank Gann.

Das heißt aber nicht, dass es bösartig zugeht. „Das ist mehr Schabernack.“ Und der sei nur gut, wenn beide Beteiligten darüber lachen können. Respekt sei auch gegenüber den Hexen nötig. „Es geht nicht, dass man einer Hexe ein Bein stellt, die das wegen der Maske gar nicht sieht“, sagt Alexandra Groth.

Warum gibt es Hexen in der Fasnet?

Was denn eine gute Hexe sonst noch ausmacht? „Sie muss viel aufklären, etwa warum es Hexen in der Fasnet gibt“, sagt Gann. Die Weiler Hexen besuchen deshalb auch Schulen und Kindergärten. Das tun auch die Schdoibruch-Hexa. Auch wenn deren Geschichte nur ausgedacht ist, so haben die Gruppenmitglieder viele Stunden damit verbracht, die Renninger Stadtgeschichte zu studieren. Und sind letztlich bei den Hungersnöten des 18. Jahrhunderts hängengeblieben.

Letztlich sind die Hexen als Fastnetsfigur Teil des Brauchtums im Südwesten. Egal, ob die Tradition urkundlich schon für das 15. Jahrhundert verbrieft ist wie in Weil der Stadt. Oder noch ganz frisch wie in Renningen. „Die Fasnet ist immer ein Spiegel der Gesellschaft“, sagt Andreas Beißwenger von den Waldhexen. „Die vielen Neugründungen zeigen doch aber auch, dass es der Gesellschaft gut geht“, meint Frank Gann von der AHA.