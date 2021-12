Kampf gegen Omikron 200 000 Menschen im Kreis noch nicht geboostert

Nach den Feiertagen gilt 2G-Plus für alle ohne Auffrischungsimpfung

Laut neuer Corona-Verordnung müssen in Baden-Württemberg nach den Feiertagen auch zweifach Geimpfte und Genesene wieder einen Test in Restaurants und vielen anderen Bereichen vorzeigen. Von der Testpflicht sind nur dreifach Geimpfte befreit.

Viele Impftermine über die Feiertage und danach

Viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte impfen, es gibt nach wie vor dezentrale Angebote, etwa in den Weihnachtsferien in Renningen oder auch das Pop-up Impfen in Herrenberg und Leonberg, und zu guter Letzt gibt es den Kreisimpfstützpunkt (KIS) in Sindelfingen, wo ein breites Angebot zentralisiert ist und viele Termine zur Verfügung stehen, oder man auch einfach in bestimmten Zeitfenstern ohne Termin kommen kann. Der KIS ist auch am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) und an Silvester, wie üblich mit Terminvereinbarung zwischen 9 und 13 Uhr geöffnet. In diesen Zeitfenstern wird es auch Termine für Kinder geben. In den Pop-up Zentren in Herrenberg und Leonberg wird bis 30.12. und wieder ab 2. Januar geimpft.

Termine Alle Zeiten dazu, Terminvereinbarungslink oder auch Öffnung ohne Termin sowie weitere Impfmöglichkeiten finden sich auf der Homepage des Landkreises Böblingen, Stichwort „Informationen zur Corona-Impfung“, siehe www.lrabb.de