Renningen/Böblingen - In Renningen wird es in den Weihnachtsferien mehrere Impfaktionen geben und zwar am Donnerstag, 23. Dezember (9 Uhr bis 15 Uhr) sowie am Sonntag, 2. Januar 2021 (10 Uhr bis 14 Uhr) für Personen ab zwölf Jahren. In der Stegwiesenhalle (Rankbachstraße 42) wird dann Biontech verabreicht. Termine können im Internet auf www.terminland.eu/impfaktion-viamed/online/renningen vereinbart werden.