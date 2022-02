Ditzingen Verjüngungskur für die Jugendarbeit

Begonnen hat die Auseinandersetzung mit dem Thema vor einigen Monaten. Inzwischen ist klar, dass das Jugendhaus in der Kernstadt baulich nicht mehr den Ansprüchen genügt und bedarfsgerechte Angebote nur mit großem Aufwand realisierbar sind. Problematisch sind laut der Stadt zudem die stark renovierungsbedürftigen und nicht barrierefreien Toiletten sowie die unflexible Raumaufteilung. Weitere Schäden am Gebäude in den vergangenen zwei Jahren verstärkten die Einschätzung, dass das Bauwerk nicht bedarfsgerecht weiterzuentwickeln ist. Was also tun? Das ist eine der Fragen, mit der sich der Gemeinderat in absehbarer Zeit befassen wird. Spätestens ab 2027 sollte aber ein Neubau beziehungsweise eine Sanierung realisiert werden, teilt die Verwaltung mit.