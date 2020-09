Legales Sprühen im Strohgäu Hier sind Graffiti ausdrücklich erwünscht

Die Graffitiwand in Gerlingen neben der Pumptrack geht laut der Verwaltung auf eine Initiative des Jugendgemeinderats in der Wahlperiode 1997 bis 1999 zurück. Zuletzt sei sie 2016 neu besprüht worden, sagt die Rathaussprecherin Sofie Neumann. Es sei richtig, Personen eine Fläche zu bieten, auf der sie ihre Kunst zum Ausdruck bringen können. „Neben den vorsätzlichen Verschmutzungen und Schmierereien, die durch Graffiti verursacht werden, gibt es unter den Sprayern auch Personen, die richtige Kunstwerke entwerfen und dadurch das Stadtbild verschönern“, sagt Sofie Neumann.

Täter werden zur Kasse gebeten

Korntal-Münchingen stellte nach eigenen Angaben bisher keinen Bedarf für legale Flächen fest. Gegebenenfalls, heißt es aus dem Rathaus, prüfe man das Thema auf Bedarf und Umsetzbarkeit. „Generell sind legale Graffitiflächen eine gute Sache. Eine Garantie, dass es keine Schmierereien gibt, sind sie natürlich nicht.“

Das Polizeipräsidium in Ludwigsburg unterscheidet zwischen Graffiti mit einem gewissen „künstlerischen Hintergrund“ und Sachbeschädigung in Form von Schmierereien etwa. Laut dem Sprecher Stefan Hermann besteht im Strohgäu kein Grund zur Sorge in Bezug auf Graffiti. In den vergangenen Jahren registrierte die Polizei pro Jahr 30 bis 55 Fälle, Tendenz sinkend, bei insgesamt rund 3000 Straftaten. Sachbeschädigungen gebe es „einige mehr“. Der Schaden betrage im Jahr Zehntausende Euro. Die Beseitigung sei oft sehr aufwendig.

Ob die Ausweisung entsprechender Flächen die Fallzahlen verringere, lasse sich kontrovers diskutieren, so Hermann. „Man kann beim Sprayen von verschiedensten Motivlagen ausgehen. Daher ist es schwierig, nur mit einem Ansatz in der Verhaltensprävention zu arbeiten.“ Grundsätzlich rät die Polizei betroffenen Kommunen, alle Graffiti anzuzeigen und sie danach rasch zu entfernen, um keine Nachahmer zu animieren. Außerdem sollten sie ermittelte Täter an den Kosten der Beseitigung beteiligen oder zu Arbeitseinsätzen heranziehen – so fordert Ditzingen Schadenersatz. Viele Kommunen strichen gefährdete Flächen mit einer speziellen Farbe. „Sie sorgt dafür, dass ein Graffiti leichter abgewaschen werden kann.“ Dies praktiziert etwa Korntal-Münchingen.