Von Atrio zu Granzow Leonberger wagt Sprung in den ersten Arbeitsmarkt

Die Chefetage ist zufrieden

Für Granzow selbst ist die Integration von Michael Schwoerer in die regulären Arbeitsabläufe ein sehr gelungenes Experiment. Angefangen hat sein beruflicher Werdegang bei dem Elektrofachgroßhändler bereits 2016 mit einer kurzen Schnupperphase. Später gab es nach einem längeren Praktikum und einem sogenannten „betriebsintegrierten“ Arbeitsplatz – er arbeitete zwar bei Granzow, war aber bei Atrio angestellt – die Chance auf eine feste Stelle in der Firma. „Michael ist hier gut angekommen“, sagt seine Chefin Anke Schick. „Er ist ein vollwertiges Mitglied des Teams und hat gleich Anschluss zu den Kollegen bekommen, das liegt auch an seinem ruhigen und besonnenen Wesen.“

Job-Coach Iris Michelfelder von Atrio begleitete ihn auf seinem Weg in die berufliche Zukunft. „Wenn jemand die Idee hat, in den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln, dann begleite ich die Person, stelle Kontakt zu Firmen her und organisiere erste Praktika“, sagt Iris Michelfelder. Der Job-Coach bildet zunächst eine Orientierungsgruppe mit den Interessenten. Hier wird vieles eingeübt, was zum Arbeitsleben dazugehört: Wie kommt man zur Arbeit, wie kommuniziert man oder wie arbeitet man im Team. Meist ist ein solcher Wechsel ein langer Prozess, wie auch bei Michael Schwoerer.

Jeder kann eine Arbeit finden, die ihm liegt

Das Ziel von Atrio Leonberg ist es, allen Klienten ein selbstbestimmtes Leben und soweit möglich auch ein selbstbestimmtes Berufsleben zu ermöglichen. „Dabei orientieren wir uns an den persönlichen Interessen und Wünschen jedes Einzelnen und konzentrieren uns auf die Möglichkeiten, die Menschen mit geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderungen haben“, sagt die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Jutta Baten.

Und bei Atrio kann jeder eine Arbeit finden, die ihm liegt, egal ob in der Werkstatt, in der Gärtnerei, im Café oder im Kreativwerk. Verschiedene Wohnformen sind ebenfalls möglich. Einige der Klienten leben bei ihren Angehörigen, andere in Wohngruppen oder relativ selbstständig in der eigenen Wohnung, wo sie Assistenz von Atrio erhalten. Michael Schwoerer lebt in einem Mehrgenerationenhaus.

370 behinderte Menschen im Altkreis Leonberg werden von den 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt. Und wer es sich zutraut, der wird fit gemacht für eine Arbeit außerhalb des Hauses. Michael Schwoerer hat es gewagt, weil er es selbst so wollte und er ist erfolgreich in seinem neuen Beruf angekommen.