Teilhabebeirat Er will Integration sichtbar machen

Dinge auf Kreiseben anstoßen

Utz Mörbe lebt in Weil der Stadt und arbeitet bei Atrio in der Leonberger Werkstatt. Hier hat er als Werkstattrat schon Erfahrung in der Gremienarbeit sammeln können. Im Teilhabebeirat des Landkreises kann er, unterstützt von seinen neun Mit-Beiräten, die Dinge auf Kreisebene anstoßen.