In Leonberger McDonalds-Filiale Hohe Haftstrafen für Tresorknacker

Gegen 2 Uhr sei das Quartett zum dritten Mal aufgetaucht, nachdem sie abgewartet hatten, ob ein Alarm ausgelöst wird. Dann hätten die Männer den mannshohen Tresor auf einen mitgebrachten Hubwagen gehievt und diesen in die Werkstatt gebracht. An das Geld und die Wertgutscheine von insgesamt 16 300 Euro im Tresor seien die Täter nicht gekommen, der Sachschaden am Tresor habe rund 14 200 Euro betragen.

Gefährliche Gasexplosion

Explosion hätte ins Auge gehen können

Weiterhin war das Gericht davon überzeugt, dass der 25-Jährige und der 27-Jährige im vergangenen Dezember versucht hatten, einen Geldautomaten auf einem Parkplatz in Stuttgart-Feuerbach zur Explosion zu bringen. Kopf dieses Plans sei der 25-Jährige gewesen. Der 27-Jährige habe als Gehilfe fungiert und Material angereicht. Der 25-Jährige habe den Geldschacht manipuliert und zwei Schläuche mit einem Gasgemisch eingeführt. Dieses sei jedoch zu schnell verpufft, er habe Glück gehabt, dass er nicht schwer verletzt worden sei. An die 46 000 Euro im Automaten sei er nicht gekommen, der Sachschaden habe 13 000 Euro betragen.

Drei der vier Täter werden in einer Erziehungsanstalt untergebracht

Dem Urteil vorangegangen war eine Prozessverständigung, alle vier Angeklagten hatten Geständnisse abgelegt und dafür im Gegenzug bestimmte Strafrahmen in Aussicht gestellt bekommen. Anders als in der Anklage sah das Gericht die vier Männer nicht als Bande an, was zu einer höheren Strafe geführt hätte. „Es ließen sich aus den Chats keine Verabredungen für eine Vielzahl künftiger Straftaten herauslesen“, erklärte Richter Gless. Drei der vier Angeklagten werden neben ihrer Haftstrafe wegen ihrer Drogensucht auch in einer Entziehungsanstalt untergebracht. „Nehmen Sie die Unterbringung ernst und arbeiten Sie mit, sonst landen sie schnell wieder im Knast. Das passiert in 50 Prozent der Fälle“, gab Gless den Männern mit auf den Weg.