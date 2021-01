Leonberg - Die Polizei hat vier Einbrecher geschnappt, die am frühen Sonntagmorgen gegen 2.10 Uhr in das McDonald- Schnellrestaurant in der Neuen Ramtelstraße in Leonberg eingedrungen waren. Vermutlich mit einem Hubwagen, den sie vor Ort fanden, gelang es den zunächst unbekannten Tätern, einen größeren Tresor mit mehreren tausend Euro Bargeld aus einem Büroraum durch den Hintereingang ins Freie zu befördern. Dort wuchteten sie den Stahlschrank in ein Transportfahrzeug und flüchteten.