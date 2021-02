Hunde und ihr Jagdtrieb Streuner sind nur schwer zu kontrollieren

Halter übernimmt die Kosten

Der Halter hat zwar die Kosten für den Vorfall übernommen. Polizeilich wurde er aber nicht belangt, weil in der Gegend keine Leinenpflicht besteht. „Aber das entbindet ihn nicht von der Pflicht, seinen Hund so zu führen, dass er jederzeit auf ihn einwirken kann“, sagt ein Polizeisprecher. Das sei nicht gewährleistet gewesen, und das bei einer Rasse, die wegen ihrer Entschlossenheit, sehr gern als Diensthund bei der Polizei gehalten wird.

Nicht so glimpflich ausgegangen ist ein Vorfall, den unsere Leserin Petra Krohne schildert. „Unser heutiger Spaziergang hat mit einem grausamen Fund geendet“, berichtet sie. Erneut sei am Heimerdinger Weg auf der Gemarkung Ditzingen-Hirschlanden zwischen Höfingen und Heimerdingen ein Reh gerissen worden.

„Es spricht alles dafür, dass es wie beim ersten Vorfall, von dem wir wissen, als nachweislich der Hund einer Reiterin ein Reh schwer verletzte, auch dieses Mal ein frei laufender Hund gewesen ist“, mutmaßt Petra Krohne. Das Reh musste damals von einem Jäger getötet werden.

Totes Tier in der Futterkrippe

„Das Fatale ist, dass wir das tote Tier in einer ebenerdigen Futterkrippe, die mit Kastanien bestückt war, vorgefunden haben. Das Reh wollte wohl nur seinen Hunger stillen und wurde dabei durch mehrere Bisse in die Kehle grausam getötet“, ist die Frau immer noch entsetzt.„Vermutlich ist es ein nicht angeleinter Hund gewesen, der seinem Jagdinstinkt nachging, was viele Hundebesitzer leider nicht zugeben wollen – mein Hund macht so etwas nicht“, ist Petra Krohne überzeugt.