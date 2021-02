Unmut über Steuererhöhung Ist Rutesheim eine Hunde-Hasser-Stadt?

Der Auslöser der Unzufriedenheit ist, dass der Gemeinderat jüngst einstimmig beschlossen hat, den Jahresbeitrag pro Hund um 20 Prozent von 120 Euro auf 144 Euro zu erhöhen. In Leonberg liegt der Satz bei 132 Euro, in Weil der Stadt und Weissach bei 120 und in Renningen bei 96 Euro. Deshalb haben sich die Unterzeichner der Unterschriftenliste mit einem Brief an das Rathaus gewandt. „Wir wollten eine Erklärung haben, warum so viel, warum gerade jetzt in den eh schon schweren Pandemiezeiten und warum wir eigentlich eine der teuersten Städte sind“, schreibt uns Aline Jürgensen. Als Antwort haben die Unterzeichner ein Schreiben von Bürgermeisterin Susanne Widmaier bekommen, mit dessen Inhalt sie aber nicht zufrieden sind.