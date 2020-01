Auch wenn das Thema Sterbebegleitung und Hospizarbeit in den 1990er Jahren noch ein Tabuthema gewesen sei, so haben Kuhl und ihre Vorgängerin Margarete Helmes das Leonberger Hospiz zu einer festen Größe in der Stadt, im Landkreis und auch darüber hinaus gemacht. „Das wird mit Interesse verfolgt, was wir hier im Landkreis machen“, sagte Bernhard mit Blick auf das einzige Hospiz im Kreis Böblingen. „Ohne die öffentliche Hand wäre das gar nicht möglich gewesen“, unterbrach Kuhl den Landrat. „Sie wollen meine Hand ja gar nicht mehr loslassen“, scherzte dieser.