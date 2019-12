Weihnachten Das erste Fest ohne dich

Sie können sich selbst mit den Fragen beschäftigen und mit anderen Familienmitgliedern darüber sprechen. Alle schauen, was für sie an Weihnachten besonders wichtig ist, was beibehalten werden soll. Beispielsweise bestimmte Rituale wie das Lesen der Weihnachtsgeschichte vor dem Abendessen oder das gemeinsame Schmücken des Baumes am Vormittag des Heiligabends. Dann kann man schauen: Welche Aufgaben hatte der oder die Verstorbene an Weihnachten? Wer soll diese übernehmen? Sollen sie überhaupt übernommen werden? Wie soll der Verstorbene an Weihnachten einbezogen werden – etwa durch das Erzählen von Geschichten oder eines gemeinsamen Besuches auf dem Friedhof. Soll er überhaupt einbezogen werden?