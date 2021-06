Hobby-Gärtnerin aus Merklingen Im Garten wachsen über 30 Iris-Sorten

Wie im Keukenhof in Holland

Während ihr Ehemann in der Küche Erdbeermarmelade kocht, führt die Pflanzenliebhaberin durch den Garten und hüpft dabei – schmetterlingsgleich – von einem Prachtexemplar zum nächsten. „Schauen Sie mal, wie der Mauerpfeffer vor Bienen summt“, ruft sie begeistert. Sie zeigt die Schneeballbüsche und den Hartriegel, das weiß blühende Sedum und die Taglilien mit den essbaren Blüten, sie fordert auf, am Jasmin zu schnuppern und an den prachtvollen Rosen, sie weist auf die Astern, Funkien und vielen Gräser hin, um nur einiges Wenige zu nennen, was in ihrem Gartenparadies wächst. „Mein Mann sagt, bei uns sieht es aus wie im Keukenhof in Holland, überhaupt gibt es in Holland überall so schöne Gärten“, sprudelt es aus ihr heraus.