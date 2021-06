Jäger retten Rehkitze Ein Herz für Bambi und Klopfer

Noch voraussichtlich bis Ende Juni suchen ehrenamtliche Kitzretter der Kreisjägervereinigung Leonberg in den frühen Morgenstunden Wiesen und Felder im Altkreis Leonberg nach Rehkitzen ab. Sie versuchen die Tiere vor landwirtschaftlichen Fahrzeugen zu schützen. Die Jungtiere kennen in den ersten zwei Wochen ihres Lebens nur einen Schutzmechanismus: sich so tief wie möglich in die Wiese am Waldrand oder ins Unterholz ducken und auf die Mutter warten. Sie werden dort abgelegt und bleiben ganz still liegen. Selbst wenn gigantische Maschinen auf sie zu rollen, rühren sie sich nicht von der Stelle. Das kann den Rehkitzen zum Verhängnis werden. Um die Kitzrettung noch effektiver zu machen, setzt die Kreisjägervereinigung auch Drohnen inklusive Wärmebildkamera ein.