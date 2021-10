Heimsheim Die IAV schafft 370 neue Arbeitsplätze

Darüber freuten sich der Enzkreis-Landrat Bastian Rosenau („Sie haben sich ein zukunftsfestes Thema ausgesucht.“) und der Heimsheimer Bürgermeister Jürgen Troll, der von einem „großen Tag der Freude für das Unternehmen und die Stadt Heimsheim“ sprach. Schließlich füllte die Geschäftsführerin Katja Ziegler eine Zeitkapsel, die in den Neubau eingemauert werden soll. Neben Geld und Bauplänen landete auch eine Ausgabe der Leonberger Kreiszeitung für die Nachwelt in dem Metallgefäß.

Was geht in dem Testcenter vor sich?

Was passiert nun in dem EMV-Testcenter, das ein Teil dieses Entwicklungszentrums ist? Immer mehr elektronische Bauteile sind heutzutage in Kraftfahrzeugen verbaut. Dazu kommen die Elektroantriebe, die starke magnetische Ströme erzeugen und eventuell die Elektronik im Auto stören könnten. Zudem sind in immer mehr Fahrzeugen Mobilfunk, GPS und andere Kommunikationsmöglichkeiten integriert.

All diese Komponenten werden daraufhin geprüft, ob sie gleichzeitig störungsfrei arbeiten, ohne sich durch ihre unterschiedlich starken elektromagnetischen Felder gegenseitig zu behindern, erklärte Uwe Reinhardt, der Fachbereichsleiter Gesamtfahrzeugtest und EMV. Der Prüfstand, der von der Umwelt wie ein Faradayscher Käfig abgeschirmt werde, müsse maximal emissionsfrei sein. Etwa um nachweisen zu können, dass ein Autoradio einen rauschfreien UKW-Empfang habe.

In Zusammenarbeit mit den Automobilherstellern will die IAV in Heimsheim die Hochvolt-Integration kommender E-Baureihen übernehmen. In den Prüfanlagen können Elektrobatterien nicht nur im Fahrbetrieb, sondern auch beim Laden am öffentlichen Stromnetz abgebildet werden. „Da treffen zwei Welten aufeinander“, sagte der Fachbereichsleiter Uwe Reinhardt. Man könne Ladevorgänge für unterschiedliche Netze weltweit simulieren.