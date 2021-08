Entwicklungszentrum Weissach Porsche aktiviert eigenes 5G-Netz

Weissach - Gemeinsam mit Vodafone führt der Sportwagenhersteller Porsche für sein Entwicklungszentrum in Weissach den Mobilfunkstandard 5G ein. Das Netz haben der oberste Vodafone-Chef Hannes Ametsreiter und Porsche-Entwicklungsvorstand Michael Steiner am Mittwochnachmittag gemeinsam aktiviert. Mit dem Netz will Porsche frühzeitig neue Technologien und ihre Einsatzmöglichkeiten in den Fahrzeugen erproben – „Innovativer, schneller, sicherer“, betont Steiner.