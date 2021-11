Im Fokus der geplanten Sanierungen stehen besonders drei Bereiche – Abwasser, Kitas und Schulen sowie Straßen, Wege und Brücken. In Sachen Abwasserbeseitigung plant die Verwaltung unter anderem die Erneuerung der Kanäle in mehreren Straßen. Ein großer Teil der Investitionen in diesem Bereich fließt auch in die Phosphorkläranlage „Mittleres Würmtal“, in deren Zweckverband auch Weil der Stadt Mitglied ist. Für den Bereich Abwasser sind insgesamt rund 3,1 Millionen Euro eingeplant.