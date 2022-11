In der Schule bietet sich nicht alle Tage die Gelegenheit, den Vortrag eines Astronauten zu erleben – die Schülerinnen und Schüler aller Stufen des Weiler Johannes-Kepler-Gymnasium hatten diese Chance jüngst allerdings schon. Astronaut Hans Schlegel von der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) war an der Schule zu Gast, die passenderweise nach dem berühmten Weiler Astronomen Kepler benannt ist. Einen ganzen Vormittag lang berichtete Schlegel von seiner Arbeit und seinen Erlebnissen im All.