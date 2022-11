Der SV-Trainer Chris Auer sprach von einem Mentalitätssieg. Festzumachen war das gleich an einer ganzen Reihe von Spielern. Als da wären: Max Schneider. Der Torhüter erwischte einen Sahnetag und hielt seine Mannschaft alleine mit elf Paraden im ersten Durchgang im Spiel. Oder Marius Hufnagel. Der kurzfristig reaktivierte Routinier (Auer: „In den letzten drei Wochen hat er zwei Einheiten mitgemacht“) kam nach 15 Minuten von der Bank und leitete maßgeblich die Wende ein. Seine Quote: vier Würfe, vier Treffer. Oder Philip Schückle. Vor allen Dingen im Zusammenspiel mit Hufnagel stellte er den Gegner am Kreis vor unlösbare Aufgaben. Oder Andreas Binder. Seit Wochen plagt er sich mit einer Fußverletzung herum, hängte sich dennoch voll rein und erzielte in der Schlussphase mit großer Willensleistung noch einmal ganz wichtige Tore. Oder Felix Wiederhöft. Nachdem er mit seinem ersten Siebenmeter gescheitert war, behielt er anschließend bei vier weiteren Versuchen die Nerven, verwandelte eiskalt und steuerte auch noch vier Treffer von Rechtsaußen bei.