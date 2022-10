Handball-Württembergliga 30:34 – Das Ergebnis ist zweitrangig

Für den SV Leonberg/Eltingen kommt es derzeit knüppeldick. Beim TV Neuhausen sowieso schon ohne vier (Dennis Kellner, Philip Schückle, Daniel Wanner, Tobias Rühle) angetreten, verletzte sich nun auch noch Jakob Ulrich am Fußgelenk schwer. Die Partie musste nach rund 40 Minuten für eine knappe halbe Stunde unterbrochen werden. Das ausgekugelte Gelenk wurde noch im Krankenwagen wieder eingerenkt. Ob der Fuß gebrochen ist oder auch das Schienbein in Mitleidenschaft gezogen wurde, müssen weitere Untersuchungen in dieser Woche zeigen. Die Spieler beider Teams entschieden sich dazu, weiterzumachen. Das Ergebnis, so der Trainer Chris Auer, ist am Ende jedoch zweitrangig.