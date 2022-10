Handball-Württembergliga Auer-Team erwischt gebrauchten Tag

Wie das in der Praxis aussehen und umgesetzt werden kann, demonstrierte der SV Fellbach eindrucksvoll, der dem SV Leonberg/Eltingen mit seinem Tempospiel schon früh den Zahn zog. Das überraschte auch deren Spielertrainer Andreas Blodig, der mit der SG BBM Bietigheim im Jahr 2014 in die Bundesliga aufgestiegen ist und dort ein Jahr lang mitwirkte. „Vor dem Spiel hätte ich niemals damit gerechnet, dass wir hier hoch gewinnen“, sagte Blodig. Nur einmal lagen die Gastgeber vorne – beim 1:0 durch Dominik Fischer in der 2. Minute. In der Folge zählte Chris Auer bei seinem Team sechs technische Fehler und zwei vergebene freie Wurfchancen – in der 13. Minute hatte der Oberligaabsteiger mit der 8:2-Führung die Richtung bereits vorgegeben.