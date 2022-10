Handball-Württembergliga Die Kaderbreite macht den Unterschied

Nur gut fünf Minuten hat der SV Leonberg/Eltingen zu Beginn der zweiten Halbzeit gebraucht, um die Verhältnisse in der Partie gegen den auch nach drei Saisonspielen punktlosen SKV Oberstenfeld zurechtzurücken: Trotz zweiminütiger Unterzahl machten die Gastgeber mit fünf Toren in Folge aus dem 14:12-Halbzeitstand ein 19:12, sodass sich Gäste-Trainer Timo Stauch zu einer Auszeit genötigt sah. In dieser erschall die AC/DC-Hymne „Highway to hell“ in der Halle – sie sollte dem SKV die Richtung weisen, in die die Begegnung lief: steil abwärts.