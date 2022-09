Handball-Württembergliga Die Abwehrreihen dominieren

In der ersten Viertelstunde war der Aufsteiger das etwas bessere Team. Der SV Leonberg/Eltingen ließ sich aber nicht abschütteln und legte beim 7:7 einen 5:0-Lauf hin. Nach der Pause (12.8) gelangen noch einmal vier Treffer in Folge. Die Gäste schienen auf einen Auswärtssieg zuzusteuern. Trotz des klaren Vorsprungs hatte Chris Auer aber schon so eine Ahnung: „Mir war klar, dass die ganzen Ex-Profis und ehemaligen Drittligaspieler irgendwann den Knoten lösen würden.“