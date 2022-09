Handball-Württembergliga Leonberg/Eltingen: ambitionierte Ziele

Zahl der Gegentreffer verringern

In der Defensive setzt der Coach auf eine 6-0-Deckung, nachdem die 5-1-Variante zunächst zwar mit berücksichtigt wurde, aber nicht so fruchtete, wie es sich der Trainer vorgestellt hat. Weitere Ziele, ebenso ambitioniert, wurden formuliert. Im Durchschnitt sollen am Ende der Runde nicht mehr als 25 Gegentore pro Spiel stehen. Vorne wollen die Leonberger auf ein Mittel von 29 geschossenen Treffern kommen. In der Vorsaison traf das Team fast 30-mal pro Partie. Hinten lag der SV mit etwas mehr als 28 Gegentoren allerdings deutlich über der 25er-Marke.