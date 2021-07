Handball Ein Abschied mit Wermutstropfen

Leonberg - Es fühlte sich fast so an wie vor Corona. Der SV Leonberg/Eltingen trägt im Sportzentrum ein Handballspiel vor Zuschauern (dem Hygienekonzept folgend mit Mund-Nasen-Maske) aus, auf der Trainerbank sitzend beziehungsweise meist stehend davor Tobias Müller, der seiner Mannschaft mehrfach lautstark zu verstehen gibt, was er von ihrem Spiel hält oder Diskussionsbedarf mit den Schiedsrichtern hat. Etwas passt jedoch nicht in das ehemals gewohnte Bild. Müller trägt statt des blauen Shirts schwarz-weiß und gibt die Kommandos beim Gast.