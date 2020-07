Handball in Leonberg Der Co hat jetzt das Sagen

Leonberg - Die Nachfolgefrage auf der Leonberger Bank war schnell geklärt. Christian Auer rückt nach oben auf. Der 29-Jährige, der sich vom aktiven Sport eigentlich schon zurückziehen wollte, aber in der vergangenen Saison als Co-Trainer auch noch regelmäßig als Spieler auf dem Feld zu finden war, hat sich mit dem Verein auf einen Zwei-Jahres-Vertrag verständigt. Nach dem Aufstieg des SV Leonberg/Eltingen in die Württembergliga vor fünf Jahren ist der gelernte Betriebswirt, dessen handballerische Wurzeln in Weissach liegen, zu dem Club gestoßen. Der Flachter, der inzwischen in Hirschlanden wohnt, musste nicht lange überlegen, ob er die Aufgabe übernimmt. „Das erste Gefühl war sofort positiv“, sagt der spielstarke Mittelmann mit Oberligaerfahrung in Weinsberg, „das Team ist so gut aufgestellt. Ich habe Bock drauf und freue mich auch über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird.“