Tobias Müller verlässt Leonberg Der Wechsel in dritte Liga ist perfekt

Der studierte Sportwissenschaftler, der auch weiterhin als hauptamtlicher Geschäftsführer des SV Leonberg/Eltingen tätig sein wird, ist kein Unbekannter in Pforzheim. Als Spieler trug er drei Jahre das Trikot der TGS und stieg mit dem Club von der Baden-Liga in die Baden-Württemberg-Oberliga auf. Der Kapitän Florian Taafel wird ihn als spielender Co-Trainer unterstützen, unter anderem in der Video-Analyse. „Ich möchte ihm aber so weit wie möglich den Rücken freihalten“, sagt Müller, „denn Florian Taafel ist auf dem Feld als Kapitän und Leistungsträger ein wichtiger Faktor.“