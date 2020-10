Grundschule in Warmbronn Und plötzlich ist der Wald zu nah

Doch so fantastisch geht es in Warmbronn nicht zu, es ist nur die prosaische Gesetzgebung. Seit Jahren wird über die Zukunft der Grundschule Warmbronn diskutiert. Der Bau ist in die Jahre gekommen und entspricht räumlich nicht den Anforderungen an eine Ganztagsschule. Die Grundschule sollte saniert und zum Sommer 2022 Ganztagsschule werden. Doch alle bisher vorgelegten Pläne sind Makulatur: Was den Reiz der Schule darstellt – die Nähe zum Wald – macht die Planungen zunichte und führt dazu, dass die Schule wohl neu gebaut werden muss.