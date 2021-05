Golf-Bundesliga Der Weg zum Final Four ist steinig

Herzogenaurach ist chancenlos

Klare Verhältnisse gab es in der unteren Tabellenhälfte. Als Aufsteiger landete der Münchener GC mit +38 auf dem vierten Rang. Chancenlos waren die Herren aus Herzogenaurach. Das neuformierte Team der Mittelfranken zahlte mit einem Gesamtergebnis von +119 ordentlich Lehrgeld. „Wir haben viele Spieler verloren und gerade mal zwei Akteure im Team gehabt, die bundesligaerfahren sind“, musste Lars Leverenz einräumen. Doch der GCH-Kapitän gibt sich kämpferisch: „Wenn man es nüchtern betrachtet, stehen wir nur einen Punkt hinter München.“

Die Damen des Stuttgarter Golf-Clubs Solitude sind in der 2. Bundesliga Süd von Beginn an auf Kurs. Sie starteten auf der Anlage des GC Olching bei München mit einem souveränen Tagessieg. Das Team um Trainer Heiko Burkhard lag mit 20 Schlägen Vorsprung vor den Verfolgerinnen vom Golfclub Reichswald und legte damit das Fundament für den angepeilten Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga. Auf den weiteren Plätzen folgen der Golfclub Olching (+38), der GC München Eichenried (+46). Am Tabellenende liegt mit +70 der Golf- und Land-Club Regensburg.

Nur eine Spielerin unter Par

Helen Briem, die frisch gekürte Deutsche Lochspielmeisterin, legte mit ihren langen Schlägen die beste Runde des Tages hin und blieb als einzige des eigenen Sechserteams und der gesamten Konkurrenz unter dem Platzstandard. Sie beendete die Runde mit zwei Schlägen unter Par. Auch alle weiteren Stuttgarterinnen spielten bei starkem Wind taktisch klug und folgten der Vorgabe des Trainers, den Ball möglichst im Spiel zu halten. Katharina Anglett und Caroline Zolg, die jeweils beide bereits bei +4 lagen, konnten auf den zweiten neun Löchern stark aufholen und kamen mit +2 und +3 ins Clubhaus. Anna-Lena Kasperek, die zu den Routiniers in der Mannschaft gehört, blieb lediglich einen Schlag über Par.

Die Damen freuen sich nun auf den Heimspieltag am 30. Mai, die Herren treten am 29. und 30. Mai beim GC Mannheim-Viernheim an.