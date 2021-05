Golf in Mönsheim Bundesliga: Ein Start ins Ungewisse

Mönsheim - Eine Prognose vor dem ersten Spieltag fällt sowieso schon schwer. Nach der coronabedingten Pause im vergangenen Jahr ist sie so gut wie unmöglich. „Ich habe keinen blassen Schimmer“, sagt deshalb auch Ingmar Peitz, der mit der Bundesligamannschaft des Stuttgarter Golf-Club Solitude zum Saisonauftakt in der Südgruppe nach St. Leon-Rot fährt. Der Teamkapitän weiß nur soviel: Im Gegensatz zur Nordgruppe darf im Süden an diesem Wochenende – unter Beachtung der Corona-Verordnungen – gespielt werden. Anreise für die insgesamt elf Spieler ist am Freitag im PKW in Zweierbesetzung, es wird an jedem Tag getestet, die Golfanlage muss möglichst schnell wieder verlassen werden, gespielt werden am Samstag und Sonntag jeweils acht Einzel, die Vierer entfallen.