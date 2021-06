Glasfasernetz in Rutesheim Auf eine schnelle Datenanbindung kommt es an

Eigenwirtschaftlicher Ausbau

„Es freut uns, dass die Unternehmen das Glasfasernetz eigenwirtschaftlich ausbauen, denn in Zeiten von Corona ist das Geld bei den Kommunen knapp, weil viele Zusatzausgaben auf sie zugekommen sind“, sagt die Bürgermeisterin. „Dass der Ausbau in Kooperation über die Bühne geht und nur ein Graben notwendig ist, sehen wir als Stadt und die Bürger gern“, meint Susanne Widmaier. Es habe sich als richtig gezeigt, dass in der Vergangenheit bereits leere Rohre für zusätzliche Kabel zusammen mit den Leitungen verlegt wurden – in Neubaugebieten ist das sogar der Standard. Auch bei diesem Vorhaben werden Leitungen für Netze BW und die Telekom gleich mitverlegt.