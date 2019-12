Gewerbegebiet Rutesheim Glasfasernetz im Schertlenswald

Rutesheim - Vodafone will den Industriestandort Rutesheim fit fürs Gigabit-Zeitalter machen. Dafür plant der Düsseldorfer Konzern den Ausbau eines Glasfasernetzes im Gewerbegebiet Schertlenswald. Hier sollen 81 Unternehmen mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde ans Internet angeschlossen werden. Solche Hochleistungsanschlüsse werden notwendig, denn die Prognosen gehen davon aus, dass in den kommenden fünf Jahren sich die im Festnetz transportierten Datenmengen versiebenfachen werden. Für Kleinstbetriebe und Mittelständler werden Bandbreiten zwischen 500 Megabit oder einem Gigabit pro Sekunde also 1000 Mbit/s angeboten. Interessant kann für Großunternehmen ein symmetrischer Anschluss sein. Hier kann der Kunde die gleichen Geschwindigkeiten beim Hoch- und Herunterladen der Daten nutzen.