Gewerbegebiet „Schertlenswald“ Porsche will in Rutesheim erheblich wachsen

Rutesheim - Der Name Porsche ist in der jüngsten Sitzung des Rutesheimer Gemeinderats mit keiner Silbe gefallen – und doch war die Rede davon. Beim Tagesordnungspunkt über die Aufstellung des Bebauungsplanes „Schertlenswald – Süd (IX)“ hieß es lediglich, dass es sich um „Erweiterungsflächen für einen bereits vorhandenen Betrieb im direkten Anschluss an dessen bestehenden Gewerbestandort“ handelt. Weil aber im Süden des Gewerbegebietes zwischen der Straße nach Leonberg und dem gegenwärtigen Standort des Autobauers kein weiteres Unternehmen angesiedelt ist, hält sich die Auswahl in Grenzen. Es kann also nur um Porsche gehen.