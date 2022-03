Glasfasernetz für Perouse Im Juli startet das schnelle Internet

Die Stadt kostet der Ausbau nichts

„Dass die Deutsche Glasfaser Perouse eigenwirtschaftlich ausbaut, freut uns natürlich“, gibt Susanne Widmaier zu. Viel Lob gab es von der Rathauschefin und dem Ersten Beigeordneten Martin Killinger – „die Perouser halten einfach zusammen“ – für die Mitwirkung der Perouser im Vorfeld des Ausbaus. Ganz schnell sei die Quote von 44 Prozent interessierter Haushalte überschritten worden, was Voraussetzung für den Ausbau war. Es habe ein angeregter Dialog im Ort stattgefunden, Kenner der Materie hätten sie anderen erläutert.

„Perouse war für mich eines der einfachsten Projekte“, sagt Korhan Sener, der Projektmanager von Deutsche Glasfaser. Die Nachfrage und das Interesse seien äußerst groß gewesen, die Zusammenarbeit gut und stimmig, man konnte sich aufeinander verlassen. „Der Verteiler ist das Herzstück des Netzes und eine wichtige Voraussetzung, dass die Bürgerinnen und Bürger bald von einer zukunftssicheren Breitbandversorgung profitieren können.“

Verträge sind noch möglich

Bis Ende April sollen die Grabungen auf einer Länge von etwa neun Kilometern abgeschlossen sein. Dabei verlegt der Baupartner von Deutsche Glasfaser vom Hauptverteiler aus die FTTH-Glasfaserleitungen („Fiber to the home“ – Glasfaser bis ins Haus). Sind die Glasfasern eingeblasen und angebunden, können im Juli die ersten Kunden ans Netz gehen. Das Beispiel Perouse habe auch andere Kommunen überzeugt, sagt Korhan Sener. Die Telekommunikationsfirma ist nun auch in Bondorf, Gäufelden und Mötzingen aktiv.

Verträge zu Sonderkonditionen können interessierte Bürgerinnen und Bürger noch während der Bauphase abschließen. Informationen erhalten sie telefonisch unter der Nummer 0 28 61 / 89 06 00 oder online auf www.deutsche-glasfaser.de. Fragen zum Bau beantwortet zudem die kostenlose Deutsche-Glasfaser-Bau-Hotline unter 0 28 61 / 8 90.