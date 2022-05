Gewerbeansiedlung in Höfingen Rätselraten um das Sümak-Areal

Auch Lagerflächen sind zulässig

Sebastian Küster, der Pressesprecher der Stadt Leonberg, erklärt, dass das Vorhaben dem Bebauungsplan „Pfad II“ zugeordnet sei und ein Gewerbegebiet ausweise, in dem auch Lagerflächen zulässig seien. „Der Bauherr hatte somit Anspruch auf eine Baugenehmigung.“ Eine relevante Auflage in diesem Gebiet sei, dass die dort künftig ansässigen Unternehmen nur in der Zeit zwischen 6 und 22 Uhr öffnen dürften. „Das beinhaltet auch die An- und Ablieferung von Waren“, so Küster. Am 18. August 2021 sei die Baugenehmigung für die „City-Docks“ Leonberg mit Büros und Lagerflächen in der Paul-Ehrlich-Straße 14 erteilt worden.

Bürgerversammlung ist im Juni geplant

Benjamin Schweizer, der Wirtschaftsförderer der Stadt Leonberg, verrät, dass das Gelände vor einiger Zeit an einen neuen Besitzer verkauft wurde. Über dessen Namen hüllt er sich allerdings „aus Gründen des Datenschutzes“ noch in Schweigen. „Wir stehen in Kontakt mit einem etablierten regionalen Unternehmen, das in Leonberg hochwertige Arbeitsplätze schaffen will. Es handelt sich weder um eine Spedition noch um einen Versandhandel mit übermäßigem Lkw-Verkehr. Im Juni wird die Stadt in einer Bürgerversammlung in Höfingen über die Einzelheiten informieren“, sagt Schweizer.

Die Geschichte von Sümak

Gründung

Die Firmengeschichte der Sümak begann 1913 mit Wilhelm Weckerle. 1917 wurde das Unternehmen als „Süddeutsche Maschinen- und Metallwarenfabrik“ in Stuttgart-Zuffenhausen eingetragen. In Höfingen errichtete das Unternehmen 1954 ein Werk.

Übernahme

1968 entstand in Königsee-Berchdesgaden die weltweit erste durch eine Kälteanlage gekühlte Bob- und Rodelbahn. Sümak baute auch mehr als 40 Eislaufanlagen mit Direktverdampfung. 1984 wurde das Unternehmen von der Electrolux-Gruppe übernommen. Im Jahr 1994 wurde die Produktion in Höfingen eingestellt, der Name Sümak verschwand am Markt.