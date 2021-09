Leonberger Liberale im Interview FDP mahnt bei Bauprojekten Tempo an

Es gibt bundeseinheitliche Richtlinien, die das dringend empfehlen. Außerdem wurden die Fußgängerüberwege bereits vor fast einem Jahr im Gemeinderat beschlossen, übrigens nicht nur hier, sondern beispielsweise auch im August-Lämmle-Weg und am Obi-Kreisel in der Innenstadt. Zumindest letzterer ist in dieser Woche in Betrieb gegangen.