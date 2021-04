Gerlinger Solitudelauf Große Nachfrage und gute Stimmung

So lange hat der Gerlinger Solitudelauf noch nie gedauert. Ganze zehn Tage waren es. Was nicht daran lag, dass sich die Läufer so viel Zeit gelassen haben. Aber besondere Umstände erfordern eben auch besondere Maßnahmen. Nach dem vergangenen Jahr wollten die Organisatoren die Traditionsveranstaltung wegen der Pandemie nicht ein zweites Mal komplett ausfallen lassen.