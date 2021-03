Gerlingen Solitudelauf – einfach mal anders

Die Laufstrecken sind ausgeschildert, aber nicht abgesperrt. Deshalb warnen die Organisatoren schon jetzt vor: „Auf Hindernisse wie Radfahrer, Kinder und Spaziergänger, Wandergruppen, Schafsherden oder ausgebüxte Wildschweine müssen die Wettläufer also selbst achten! Getränkestellen können nicht eingerichtet werden.“ An Start und Ziel erfassen Track-Boxen, die in der Zeit zwischen dem 2. und 11. April dauerhaft eingerichtet sind, mittels Chip in der Startnummer die Laufzeit. Darüber hinaus ermitteln Messpunkte an den Strecken die Zwischenzeiten. Die Zeitnahme erfolgt, sobald der Läufer mit seiner Startnummer die Track-Box am Start passiert hat.