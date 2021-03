Lauf-Events im Altkreis Wie es läuft – wenn etwas läuft

Das Konzept für dieses Jahr sieht deshalb vor: Der Waldmeisterlauf ist eine zweitägige Veranstaltung und findet am Wochenende 8./9. Mai statt. Die Sportler kommen nach Warmbronn und laufen am Samstag oder Sonntag auf der ausgeschilderten Strecke. Start und Ziel, mit Zeitmess-Stationen, sind im Stadion der Spvgg Warmbronn aufgebaut. Entlang der Strecke sind Tracking-Boxen für die Zeitmessung installiert. Der Start ist an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr möglich, spätester Zieleinlauf ist um 20 Uhr. Jeder Läufer geht individuell und eigenverantwortlich innerhalb seines gewählten Zeitfensters an den Start. Schüler- und Bambiniläufe finden nicht statt. Gelaufen wird auf einer Strecke (20/10/5,5 Kilometer oder 7,5 Kilometer Walking), die ausschließlich auf Leonberger Gemarkung liegt. Für Trainingszwecke soll diese am kommenden Wochenende ausgeschildert werden. Anmeldungen sind bereits möglich unter www.waldmeisterlauf.de. Sollte Start und Ziel im Stadion nicht möglich sein, kommt dafür als zweite Option die Wiese unterhalb der Staigwaldhalle in Betracht. Dritte und letzte Option wäre ein Start von der Wiese aus, allerdings ohne Zeitmessung, Mitglieder des Organisationsteams und Streckenposten.