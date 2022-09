Gerechtigkeitswald in Weissach Im Forst der Bürger soll gemütlich ein Naturwald einwandern

Heute gehört der Wald zu 140 Haushalten

Einige Gehminuten vom Waldhäusle entfernt treffen Spaziergänger auf das kleine Schild „Gerechtigkeitswald“. Im weiteren Verlauf finden sich noch Grenzsteine mit der Jahreszahl 1841. „Der Wald ist nicht an Personen gebunden, sondern an Grundstücke, die damals in Flacht bewohnt wurden“, erklärt Melanie Bernt. Heute seien das etwa 140 Haushalte, mit jeder Teilung eines Grundstücks oder beim Bau von Mehrfamilienhäusern kommen Eigentümer dazu.