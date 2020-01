Gefährliche Bundesstraße B 464: Jetzt geht’s um vierspurigen Ausbau

Vier Todesopfer in diesem Winter

Kurz vor Weihnachten hatte Bernhard deshalb einen Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geschrieben. „Aufgrund der Häufigkeit und der Art der Unfälle glauben wir aber, dass auch bauliche Maßnahmen an der Strecke erforderlich sind“, hieß es darin. Wie berichtet, hatte es auf dieser Bundesstraße viele Unfälle und allein in diesem Winter vier Todesopfer gegeben. Meistens waren die Autos in den Gegenverkehr geraten.