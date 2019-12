B 464 Der Kreis reagiert auf tödliche Unfälle

Magstadt - Das Landratsamt Böblingen hat auf mehrere tödliche Unfälle auf der Bundesstraße 464 zwischen Magstadt und Sindelfingen reagiert. Am Donnerstag wurden vier Hinweisschilder aufgestellt. „Wir wollten in einem ersten Schritt schnell die Verkehrssicherheit auf der B 464 erhöhen“, erklärt der Böblinger Landrat Roland Bernhard. „Mit den nun aufgestellten Hinweisschildern appellieren wir an die Autofahrer, ihre Fahrweise anzupassen.“ So ist auf einem Plakat ein weinender Junge zu sehen mit dem Satz „Runter vom Gas!“