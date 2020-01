Kreis Böblingen Wieder schwerer Unfall auf B 464

Immer wieder ähnliche Unfälle

Nach ähnlichem Muster passierten im vergangenen Jahr schon mehrere Unfälle. Ein BMW-Fahrer krachte am 9. Dezember bei Renningen in den Gegenverkehr, sein Wagen wird in einen Tanklaster geschleudert – er wurde tödlich verletzt. Eine ­57-Jährige kam am 29. November in Maichingen auf die Gegenspur und prallte gegen einen Autotransporter. Der Fahrer verlor die Kontrolle und donnerte in zwei weitere Autos. Drei Menschen starben. Eine 18-Jährige kam im Juli auf die Gegenfahrbahn, als sie ihr Navi aufheben wollte, das heruntergefallen war. Sie rammte einen Motorradfahrer. Auch er: tot. Fünf Todesopfer in sechs Monaten, und jedes Mal war ein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten.