Leonberg - Gerade jetzt im Frühsommer blühen viele Gärten am schönsten, üppiges Grün sprießt überall. Für die Hobbygärtner ist das eine Zeit, in der es rings um Haus und Hof viel zu tun gibt. Wenn es dann als Lohn der Mühe ein Lob von Nachbarn und Passanten gibt, macht die Arbeit noch mehr Spaß. Bei der Aktion Gartenspicker in Warmbronn haben am Samstag, 26. Juni, von 14 Uhr an Gärtner und Neugierige gleichermaßen die Gelegenheit, ihre Gärten zu zeigen und in fremde Gärten zu schauen.